Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Einbruch in Baumarkt

Kempen: (ots)

Zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Baumarkt auf der Otto-Schott-Straße ein. Die Diebe verschafften sich nach Aufbrechen des Rolltors Zugang zum hinteren Teil des Geländes, wo sie mehrere Türen aufbrachen und so in den Gartenmarkt gelangten. Hier stahlen sie mehrere Werkzeuge und versuchten nach Aufbrechen weiterer Zwischentüren vergeblich, einen Tresor aufzuflexen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.(ah (428)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell