Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Senior vermisst- Polizei fahndet mit Foto nach dem 81-Jährigen

Grefrath-Oedt: (ots)

Die Polizei fahndet mit einem nach einem vermissten Senior aus Grefrath. Verwandte meldeten den Senior am 14. Mai als vermisst. Zuletzt gesehen wurde der Vermisste am 20.04. in Grefrath-Oedt. Er ist mit einem grauen Pkw Mazda mit dem amtlichen Kennzeichen VIE-KG 145 und einem Anhänger mit dem Kennzeichen VIE-WS 4790 unterwegs. Der Vermisste hat eine hagere Statur und einen auffallend krummen Gang. Er hat schulterlanges graues Haar. Das einzig zur Verfügung stehende Foto ist bereits einige Jahre alt und entspricht im Hinblick auf Frisur und Haarfarbe nicht dem aktuellen Aussehen. Hier geht es zur Öffentlichkeitsfahndung https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/oedt-vermisste-person . Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (427)

