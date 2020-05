Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Polizei sucht Mädchen als Zeugin nach Verkehrsunfallflucht

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Am Samstag gegen 18:00 Uhr erfasste ein silberfarbenes Auto auf der Amerner Straße eine 50-jährige Radfahrerin aus Schwalmtal. Die Frau, so teilte sie in ihrer Online-Anzeige mit, stürzte. Der oder die Fahrerin des silberfarbenen Autos habe kurz angehalten und sei dann aber weiter gefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein junges Mädchen half der gestürzten und verletzten Radfahrerin auf. Die Frau musste in stationäre Krankenhausbehandlung.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten die junge Ersthelferin, sich zu melden. Auch mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat zu melden./ah (424)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell