Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Robend: Kita durch Feuer stark beschädigt- Kripo vermutet Brandstiftung und bittet um Hinweise

Viersen-Robend: (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Kindertagesstätte auf der Straße Robend. Die Flammen richteten erheblichen Schaden am Gebäude an. Der Brand dürfte sich bereits eine Zeit vor Entdeckung unbemerkt ausgebreitet haben. Nach Besichtigung des Brandortes sind sich die Brandermittler der Kripo sicher, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und ermitteln wegen Verdachts der Brandstiftung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nacht zu Montag rund um das Kita-Gelände nimmt das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (422)

