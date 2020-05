Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruchversuch, gute Täterbeschreibung

Viersen (ots)

Am 16.05.2020 zwischen 12:00 und 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Rahserfeld in Viersen einzubrechen, hierzu versuchten sie die Haustür und ein Gartentor aufzuhebeln. Der Einbruch misslang. Dem Geschädigten fiel eine verdächtige Person auf, die wie folgt beschrieben wird: männlich, 180 cm groß, 25-30 Jahre alt, mittelblonde kurze Haare /undercut) längere schwarze Übergangsjacke mit Kapuze, sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0

