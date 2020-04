Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Beim Einbiegen mit Motorrad kollidiert

Vreden (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Montag in Vreden-Lünten mit einem einbiegenden Pkw kollidiert. Der Unfall spielte sich gegen 11.35 Uhr auf der B70 ab: Die Dinslakenerin befuhr diese aus Richtung Vreden kommend, als ein 29-Jähriger mit einem Auto von einer Einfahrt nach links in Richtung Gronau in die B70 einbog. Dabei übersah der Ahauser das Motorrad, und die Wucht des Aufpralls schleuderte die 41-Jährige in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 5.000 Euro.

