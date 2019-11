Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfall ging glimpflich aus

Bei einem Streifvorgang zwischen einem Opel Astra und einem Kleinbus am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr, in der Künzelsauer Bahnhofstraße, wurde niemand verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Fahrer des Astras zwischen der Mergentheimer Straße B19 und der Stuttgarter Straße nicht weit genug rechts und kam daher auf die Gegenfahrbahn. Im Kleinbus saß ein Grundschulkind das glücklicherweise ebenfalls nicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am Bus wird auf circa 10.000 und der Schaden am Pkw auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Künzelsau/Amrichshausen: Schutzengel fuhr mit

Offenbar hatte die 19-jährige Fahrerin eines Hyundai am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, einen Schutzengel auf dem Beifahrersitz. Die junge Frau fuhr von Mäusdorf in Richtung Künzelsau. Möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers kam sie mit ihrem Wagen, kurz nach der Einmündung nach Amrichshausen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Hyundai drehte sich auf dem dortigen Grünstreifen und wurde nach oben katapultiert. Das Heck des Pkw kollidierte mit einem Obstbaum, sodass dieser teilweise entwurzelt wurde. Mit leichten Verletzungen wurde die Fahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell