Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.11.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: 17-jähriges vermisstes Mädchen wieder da

Die seit Montagnachmittag aus Dörzbach vermisste 17-Jährige wurde angetroffen. Ein Zeuge sah die junge Frau am Mittwochabend in Schwäbisch Hall in einen Bus einsteigen und alarmierte die Polizei. In Künzelsau konnte die 17-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Wir bitte alle Medienunternehmen, welche das Foto der Vermissten von der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg publiziert haben, dieses zu löschen.

