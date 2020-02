Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen der Meyer Werft

Papenburg (ots)

Am Dienstag ist es auf zwei Parkplätzen der Meyer Werft an der Straße Industriehafen-Süd und an der Rheiderlandstraße zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Zwischen 6.30 und 15 Uhr wurden dabei ein Lkw und ein Toyota Yaris angefahren und beschädigt. In beiden Fällen entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zwischen beiden Unfallfluchten. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell