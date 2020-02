Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - 1000 Traktoren bei Anbautagung

Wilsum

Landwirte, aus dem Nordwesten Niedersachsens sowie aus Nordrhein-Westfalen, haben sich am Dienstagmorgen auf den Weg in das emsländische Wilsum gemacht. Hier fand die alljährliche Grenzland Anbautagung statt. In diesem Jahr unter der Beteiligung der Agrarministerin Julia Klöckner. Die Polizei zählte zum Mittag rund 1000 Traktoren. Im Vorfeld der Veranstaltung, wie auch bei der Abreise, kam es rund um die Ortschaften Wilsum und Uelsen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße 403 wurde bereits am Morgen gesperrt. Besondere Vorkommnisse verzeichnete die Polizei nicht. Von den Beeinträchtigungen betroffene Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer gilt ein besonderer Dank.

