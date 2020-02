Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf/Bad Bentheim - Kurzer Hagelschauer sorgt für Verkehrschaos

Schüttorf/Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagmorgen sorgte ein kurzer, aber sehr heftiger Hagelschauer örtlich für plötzlich auftretende Straßenglätte und ein kurzzeitiges Verkehrschaos auf der A 31 sowie A 30. Zwischen 08:50 und 09:00 Uhr krachte es gleich achtmal innerhalb von 10 Minuten. Auf der A31 kurz vor der Anschlussstelle Schüttorf-Ost gab es vier Unfälle mit fünf beteiligten Fahrzeugen. In der Folge musste die A 31 in Richtung Emden vollgesperrt werden, da die Fahrbahn komplett blockiert war. Nachdem sich der erste Unfall ereignet hatte, wollte ein Unbeteiligter seine Hilfe anbieten. Da jedoch ein weiteres Fahrzeug in Richtung der Unfallstelle schleuderte, musste sich der Ersthelfer mittels eines Sprungs über die Außenschutzplanke retten. Dabei verletzte er sich. Glücklicherweise blieb es aber bei diesem einem Verletzen. Zeitgleich kam es zu auf der A 30 in Höhe der Anschlussstelle Bad Bentheim in Richtung Hannover zu zwei Verkehrsunfällen, in die insgesamt fünf Fahrzeuge involviert waren. Unter anderem war hier ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug beteiligt, der auf dem Hauptfahrstreifen liegenblieb. Gefahrgut trat nicht aus. Eine halbseitige Sperrung (Hauptfahrstreifen) wurde umgehend eingerichtet. Personen wurden nicht verletzt. Zudem kam es in der Zufahrt zum Grenzparkplatz Bad Bentheim zu dem insgesamt siebten Verkehrsunfall. Dieser verlief glimpflich. Neben den sieben Verkehrsunfällen in der Grafschaft Bentheim hinterließ der Hagelschauer auch im nördlichen Emsland auf der A 31 seine Spuren. Hier ereignete sich zur selben Zeit ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten BMW. Es entstand Totalschaden am Fahrzeug, der Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt schätzt die Autobahnpolizei Lingen den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro. Bei den Verkehrsunfallaufnahmen und Absicherungsmaßnahmen wurden die Beamten der Autobahnpolizei tatkräftig von der Polizeistation Bad Bentheim, der Verfügungseinheit und mehreren Funkstreifenwagen der Bundespolizei unterstützt.

