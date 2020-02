Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Kradfahrer verunfallt

Schüttorf (ots)

Am Montag gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A30 in Höhe des Schüttorfer Kreuzes. Ein Kradfahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der offensichtlich unverletzte Fahrer rappelte sich auf und verschwand in einem nahegelegenen Waldstück. Die Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolglos. Im weiteren Verlauf konnte aufgrund des Kennzeichens eine Person ermittelt werden. Ob es sich bei dem Halter des Fahrzeuges, auch um den Fahrer handelt, wird derzeit ermittelt.

