Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sprengung von Granate

Freren (ots)

Gestern wurde durch einen Anwohner eine Weltkriegsgranate in einem Waldstück an der Schaler Straße in Freren gefunden. Nach Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst, wurde der defekte Zünder der Granate auf einem angrenzenden Acker gezielt gesprengt. Die Sprengung verlief erfolgreich.

