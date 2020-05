Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal:Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin: Korrektur der Unfallzeit

Schwalmtal (ots)

Der Unfall, über den wir in unserer heutigem Meldung berichtet haben, ist bereits am Donnerstag um 18:99 Uhr passiert und nicht, wie fälschlich berichtet, am Samstag.

