POL-PDKL: Brand in Frohnhofen

Frohnhofen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf einem Grundstück in der St. Wendeler Straße in Frohnhofen ein abgestellter Verkaufstand aus Holz (ähnlich einem Weihnachtsmarktstand) in Brand. Das Feuer griff im Verlauf auf die beiden angrenzenden Garagen über. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Oberes Glantal kam mit 70 Kräften zum Einsatz. Der Brandschaden dürfte im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Personen wurden nicht verletzt! Vor Ort konnten vorerst keine Angaben zur möglichen Brandursache festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in dieser Sache. |pikus

