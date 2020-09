Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: 15-jährige Vermisste aus dem Raum Bornheim wohlbehalten in Bergisch Gladbach angetroffen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndete seit dem 14.08.2020 mit einer Bildveröffentlichung nach der 15-jährigen Jennifer K., die seit dem 12.08.2020 aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Bornheim vermisst wurde. Die Jugendliche wurde im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen in den Vormittagsstunden des 31.08.2020 wohlbehalten in einer Wohnung in Bergisch Gladbach angetroffen und schließlich in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Fahndungsveröffentlichung vom 14.08.2020/ 14:47 Uhr ist somit erledigt.

