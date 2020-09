POL-BN: Zwei Haftbefehle: Gesuchter 26-Jähriger leistete Widerstand

Polizei Bonn

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 01.09.2020, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Bad Godesberger Wache auf der Bonner Straße einen Mann, der vor einem Geschäft rücklings auf dem Boden lag. Sofort stoppten die Beamten und sprachen den 26-Jährigen an. Da er auf die Ansprache nicht reagierte und ein Krankheitsfall nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Rettungstransportwagen hinzugezogen. Als die Rettungssanitäter eintrafen, stand der Mann auf und erklärte, dass er Alkohol getrunken habe und müde gewesen sei.

Unterdessen hatten die Polizeibeamten seine Personalien überprüft und festgestellt, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Kaum hatten sie dies dem jungen Mann eröffnet, versuchte er davon zu laufen. Allerdings stolperte er und fiel zu Boden. Dort wehrte er sich mit Schlägen und Tritten gegen seine Festnahme und das Anlegen von Handfesseln. Mit herbeigerufener Unterstützung wurde der Festgenommene in den Streifenwagen und anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf der Fahrt und beim Aussteigen beschimpfte und beleidigte er die Beamten fortwährend und trat nach ihnen. In der Zelle beruhigte sich der Festgenommene, der heute eine zehnmonatige Freiheitsstrafe wegen Diebstahls antreten wird. Ihn erwartet nun ein neuerliches Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes und Beleidigung. Bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt, er musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

