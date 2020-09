Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt vermeintlichen Taschendieb fest

Offenburg (ots)

Die Bundespolizei hat einen vermeintlichen Taschendieb festgenommen, der am Bahnhof Offenburg eine Frau bestohlen haben soll. Die Geschädigte meldete gestern Morgen der Bundespolizei den Diebstahl von Bargeld, welches sie kurz zuvor am dortigen Geldautomaten abgehoben und in ihre Tasche gesteckt hatte. In diesem Zusammenhang gab sie auch eine Personenbeschreibung eines möglichen Tatverdächtigen ab. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte nur wenige Minuten später in bahnhofsnähe eine Person angetroffen werden, auf die die Beschreibung zutraf. Im Socken hatte der 19-Jährige syrische Staatsangehörige den entwendeten Betrag in der angegebenen Stückelung versteckt. Das Bargeld wurde daraufhin sichergestellt, weil er unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Geldes machte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

