Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121020-831: 42-Jähriger greift Polizei an

Gummersbach (ots)

Bei einem Einsatz der Polizei wegen Streitigkeiten hat ein 42-jähriger Gummersbacher am Samstagabend (10. Oktober) einen Polizeibeamten angegriffen; er kam zur Ausnüchterung in eine Gewahrmsamszelle. Gegen 19.15 Uhr war die Polizei von Gästen einer Party zu Hilfe gerufen worden, weil es mit einer Personengruppe, die sich auf einem benachbarten Gelände aufhielt, zu Streitigkeiten gekommen war. Ein 42-Jähriger aus Gummersbach war derart aufgebracht, dass er während des Einsatzes einem Hocker nach den Polizeibeamten warf. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, wehrte er sich heftig. Ein weiterer Gast, ein 39-jähriger Gummersbacher, griff ebenfalls mit einem Schlag in Richtung eines Polizisten in das Geschehen ein; der Beamte zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen beide Personen leitete die Polizei Strafverfahren ein. Der alkoholisierte 42-Jährige musste zur Beruhigung einige Stunden im Polizeigewahrsam verbringen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell