Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Gummersbach /Pkw BMW Mini überschlägt sich auf der L 173

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gummersbach (ots)

Am Sonntag den 11.10.2020, gegen 13:20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Pkw Führerin aus Engelskirchen mit ihrem Fahrzeug die L 173 aus Fahrtrichtung Lesmicke in Richtung Piene. Zwischen den Ortslagen Langenohl und Straße kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der Pkw zunächst wieder seinen Weg auf die Fahrbahn zurück gefunden hatte, kam er erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Baumwurzel woraufhin er sich überschlug und zum Stillstand kam.

Dabei verletzte sich die Fahrzeugführerin so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Beifahrerinnen, eine 15-jährige Bergneustädterin und eine 20-jährige Frau aus Engelskirchen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der stark beschädigte Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallststelle geborgen werden. Es entstand ca. 10.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell