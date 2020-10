Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111020-826: Wohnungseinbruch am Samstagabend

Wiehl (ots)

In ein Haus am Mozartweg sind Unbekannte am Samstagabend (10. Oktober) eingebrochen. Zwischen 17.00 und 20.10 Uhr begaben sich die Täter auf die an der Rückseite des Hauses gelegene Terrasse und hebelten ein Fenster auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden sie eine geringe Menge an Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei jederzeit unter der kostenfreien Notrufnummer 110 entgegen. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch, melden Sie sich bitte bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

