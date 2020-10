Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drucker vom Lkw gestohlen

Meinersen (ots)

23.09.2020 - 24.09.2020 Meinersen, OT Ohof, Seershäuser Straße

Die Polizei sucht Zeugen zu einem dreisten Diebstahl, der sich in der vergangenen Woche in Ohof ereignet hat.

Ein 57-jähriger Meinerser hatte am Mittwoch, 23. September, gegen 20 Uhr einen Lkw auf dem Seitenstreifen an der Seershäuser Straße geparkt. Als er am Folgetag gegen 9.30 Uhr zu dem Lastwagen kam, bemerkte er, dass unbekannte Täter zwischenzeitlich eine Palette mit Druckern von der Ladefläche entwendet hatten.

Das schwere (zirka 250 Kilogramm) und sperrige Diebesgut dürften sie mit einem größeren Fahrzeug oder mit mehreren Personen abtransportiert haben.

Um sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

