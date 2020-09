Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tempomessungen bei Transvaal

Wittingen (ots)

Wittingen, OT Knesebeck 29.09.2020, 16.00 Uhr - 18.30 Uhr

Gleich mehrere Temposünder wurden von der Polizei am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 29 zwischen Knesebeck und Transvaal aus dem Verkehr gezogen.

In der dortigen 70-er Zone postierten sich die Beamten zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr mit der Lasermesspistole. Insgesamt waren in diesem Zeitraum 13 Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs, gegen 10 von ihnen wurden Bußgeldverfahren, teilweise mit zu erwartenden Fahrverboten, eingeleitet.

Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 26-jährige aus Knesebeck, die mit ihrem VW Golf mit 120 km/h an der Messstelle vorbeiraste. Sie erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühr, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

