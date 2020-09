Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 30-jähriger fährt gegen Zäune/ Polizei sucht Zeugen

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel/Emmen 29.09.2020, 03.00 Uhr - 06.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte zu einem oder mehreren Verkehrsunfällen in der Nacht zum Dienstag in den Bereichen Hankensbüttel/Emmen.

Ein 30-jähriger aus der Samtgemeinde Hankensbüttel borgte sich am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ohne Wissen des Eigentümers dessen braunen Audi A3 für eine Spritztour durch die nähere Umgebung. In den folgenden drei Stunden prallte er mit dem Fahrzeug vermutlich gegen mehrere Hindernisse, vermutlich Grundstückszäune/-mauern, Einfriedungen von Vorgärten oder ähnliche Dinge. Der Audi wies anschließend Beschädigungen an Front und Beifahrerseite sowie an der rechten vorderen Felge auf. Allein der Eigenschaden am Pkw beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.

Zeugen sowie mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Hankensbüttel, Telefon 05832/97934 zu melden.

