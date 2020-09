Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht gestürzte Radfahrerin

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Alter Postweg 10.09.2020

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Radfahrerin, die bei einem Unfall am 10. September in Gifhorn zu Fall kam und hierbei vermutlich verletzt wurde. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bis dato noch nicht zu einem verwertbaren Ergebnis.

An diesem Donnerstag vor zwei Wochen kam es gegen 13.35 Uhr auf dem Alten Postweg, in Höhe der BBS 1, zu einer seitlichen Berührung zwischen der Radfahrerin und einem an ihr vorbeifahrenden, grauen Renault Laguna. Die Radlerin kam zu Fall und verletzte sich nach Zeugenangaben leicht. Sie klagte über Schmerzen, fuhr aber anschließend trotz Hilfsangeboten von Zeugen davon. Die Autofahrerin, eine 25-jährige Gifhornerin, hielt zunächst auch an, fuhr dann aber ebenfalls weiter, als die Radfahrerin weitere Hilfe ablehnte.

Bei der Radfahrerin soll es sich um eine jüngere Frau gehandelt haben. Ermittlungen, auch in der benachbarten Berufsschule, führten bislang nicht zur Identifizierung der Geschädigten. Diese wird nun gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, zu melden.

