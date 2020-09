POL-GF: Maiserntegespann prallt gegen Schuppenwand

Polizeiinspektion Gifhorn

Müden/Aller (ots)

Müden/Aller, OT Flettmar 18.09.2020, 23.00 Uhr

Am Freitag gegen 23 Uhr ereignete sich in Flettmar, Voßheide, eine Verkehrsunfallflucht.

Dabei, so die ausgewerteten Reifenspuren am Unfallort, fuhr ein Traktor mit Anhänger (vermutlich Maiserntegespann) von Hohnebostel in Richtung Flettmar. Das Gespann prallte dann rechtsseitig gegen die Ecke eines Fachwerkschuppens, riss hierbei die Schuppenwand auf und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Danach prallte das Gespann noch gegen einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne. Die Straßenlaterne verkeilte sich am Gespann und wurde mitgeschleift. Diese wurde später in Unfallortnähe entsorgt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfall geben oder hat die Entsorgung der Straßenlaterne beobachtet? Zeugentelefon 05372/97850 (Polizei Meinersen).

