Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111020-828: Hunde scheuchen Pferd auf - Dreizehnjährige leicht verletzt

Reichshof (ots)

Eine Dreizehnjährige ist am Samstag (10. Oktober) in Reichshof-Denklingen von einem Pferd gestürzt, nachdem zwei freilaufende Hunde das Pferd erschreckt hatten. Die Dreizehnjährige war mit einer Freundin auf zwei Pferden im Bereich des Schalenbacher Wegs ausgeritten und hatte sich etwa zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr einem Mann und zwei Frauen genähert. Während sich die Personen unterhielten, liefen zwei zu der Personengruppe gehörende Hunde plötzlich in Richtung der Pferde los. Hierdurch aufgeschreckt, scheuten die Pferde. Eines der Mädchen stürzte vom Pferd und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie berichtete der Polizei gegenüber, dass der etwa 50-jährige Mann zwar die Hunde einfing, sich aber nicht weiter um die Situation kümmerte. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und bitte um Hinweise an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

