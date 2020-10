Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111020-827: Versuchter Einbruch in Waschanlage

Gummersbach (ots)

In eine Waschanlage an der Vollmerhauser Straße wollten Unbekannte am Freitagabend (9. Oktober) einsteigen; sie scheiterten jedoch bei dem Versuch eine Türe aufzuhebeln. Anhand einer Videoaufzeichnung konnte der Tatzeitpunkt auf etwa 19.45 Uhr ermittelt werden. Zu dieser Zeit hatten die Täter die Überwachungskamera mit einem Gegenstand in der Position verstellt, um nicht von der Kamera erfasst zu werden. Anschließen begaben sich die Unbekannten zu einer an der Rückseite der Waschanlage befindliche Zugangstür, scheiterten aber mit dem Versuch diese aufzuhebeln. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell