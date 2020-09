Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgwedel: Schwer verletzter Krad-Fahrer nach Unfall auf der Kreisstraße (K) 116

Hannover (ots)

Am Freitag, 25.09.2020, ist es gegen 18:50 Uhr auf der K 116 zwischen Neuwarmbüchen und Thönse zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw BMW gekommen. Durch den Zusammenstoß ist der Krad-Fahrer (20 Jahre alt) schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhren beide Fahrzeuge auf der Neuwarmbüchener Straße in Richtung Thönse. Der männliche 75-jährige Fahrer des BMW Cabrio wollte des Kraftrad der Marke MZ überholen und befand sich bereits auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. In Höhe eines Feldweges wollte der Kraftradfahrer nach links in diesen abbiegen, als es zum Unfall mit dem neben ihm befindlichen BMW gekommen ist. Der 20-Jährige wurde durch die Kollision auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Bei dem BMW-Fahrer wurden keine Verletzungen bekannt.

Die sofort hinzugerufenen Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Kradfahrer und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen musste die Polizei die K 116 zwischen dem Kreisel und Thönse beidseitig für etwa zweieinhalb Stunden sperren. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. /nzj

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Jessika Niemetz

Telefon: 0511 109-1040 (heute bis 14:00 Uhr)

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell