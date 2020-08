POL-LG: ++ Mähdrescher brennt - 100.000 Euro Sachschaden nach möglichem technischen Defekt ++ Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer ++ Gartenliegen mitgenommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - bei der Tatausführung gestört - versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten scheitert - Duo stürzt bei Flucht vor der Polizei mit Kleinkraftrad - Fahndungsmaßnahmen auch mit Polizeihubschrauber - Ermittlungen dauern an

Zu einem erfolglosen Versuch einen Geldausgabeautomaten einer SB-Filiale in der Sülfmeisterstraße in Lüneburg "aufzusprengen" kam es in den Nachtstunden zum 07.08.20. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten zwei maskierte, vermutlich männliche Personen, gegen 02:00 Uhr an dem Automaten hantiert und versuchten diesen für eine mögliche "Aufsprengung" zu präparieren. Anwohner bemerkten die Täter und alarmierten die Polizei. Während die Zeugen über Notruf die Polizei informierten, ließen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten zu zweit auf einem Kraftrad (ohne Kennzeichen), welches zuvor mit laufendem Motor vor der Filiale stand, vom Tatort. Ein FuStW-Besatzung konnte eine kurze Strecke die Verfolgung aufnehmen. Kurze Zeit später stürzten beide Täter mit dem Kleinkraftrad auf einem unbefestigten Weg im Stadtteil Mittelfeld und flüchteten zu Fuß in eine angrenzende Kleingartenkolonie. Ein unmittelbar dahinter befindlicher Polizeibeamter gab nach deutlicher Ankündigung einen Warnschuss aus seiner Dienstpistole direkt in den Erdboden ab. Die Täter setzten jedoch ihre Flucht fußläufig fort. Weitere Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Polizeihunden sowie einem Polizeihubschrauber verliefen vorerst ohne Erfolg. Die Polizei sicherte am Tatort sowie im weiteren Verlauf umfangreiche Spuren und stellten neben dem Kleinkraftrad weitere Gegenstände und Werkzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden auch in Zusammenarbeit mit Ermittlern der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg geführt.

Am Geldausgabeautomaten entstand Sachschaden, der aktuell mit einigen tausend Euro beziffert wird.

Lüneburg - Gartenliegen mitgenommen

Zwei neuwertige Gartenliegen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 06.08.20 von einem Grundstück/Garten in der Ortelsburger Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Fensterscheibe von Schule beschädigt

Eine Fensterscheibe der Haupt- und Realschule im Nindorfer Moorweg zerstörten Unbekannte in der Nacht zum 06.08.20. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz, OT. Groß Wittfeitzen - Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwerere Verletzungen erlitt ein 74 Jahre alter Radfahrer in den Mittagsstunden des 06.08.20 bei einem Sturz in Groß Wittfeitzen. Der Senior wollte bei abschüssiger Fahrbahn gegen 11:15 Uhr nach links in den Ortsverbindungsweg in Richtung Sallahn abzubiegen, kollidierte jedoch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem im Einmündungsbereich haltenden Pkw Nissan eines 30-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Einen 25 Jahre alten Fahrer eines Pkw BMW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.08.20 An der Gärten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Bei der Kontrolle gegen 21:20 Uhr stellte sich heraus, dass der syrische Staatsbürger keinen Führerschein besaß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Ebstorf - Mähdrescher brennt - 100.000 Euro Sachschaden nach möglichem technischen Defekt

Zu einem Löscheinsatz auf einem Feld an der Landesstraße 233 zwischen Ebstorf und Wessenstedt musste die Feuerwehr in den Abendstunden des 06.08.20 ausrücken. Nach ersten Ermittlungen war gegen 21:45 Uhr der Mähdrescher Claas während des Ernteeinsatzes in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden von gut 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

