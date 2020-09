Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher überrascht.

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher gestört In der heutigen Nacht, gegen 01:30 Uhr, wachte ein Bewohner einer Wohnung in der Winkhauser Straße auf und wollte zur Toilette. Er vernahm verdächtige Geräusche und stellte am - nun geöffneten- Badezimmerfenster eine männliche Person fest. Bei Ansprechen des Unbekannten lief dieser dann aus dem Haus in Richtung Christus Kirche davon. Personenbeschreibung: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm, braune kurze Haare, schmales Gesicht, dunkle Anziehsachen, akzentfreies Deutsch, Raucher.

Sachdienliche Hinweise zu den vermeintlichen Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell