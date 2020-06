Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Autofahrer nach Sturz von Motorradfahrer gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2020) gegen 17:35 Uhr war ein 18-Jähriger Motorradfahrer aus Den Oever (NL) auf der Straße Spyckscher Baum in Richtung Tweestrom unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzer PKW entgegenkam. Der Autofahrer sei nach Angaben des 18-Jährigen mittig auf der Fahrbahn gefahren. Der Motorradfahrer wich deshalb nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Fuß. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es jedoch nicht. Der unbekannte PKW-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne anzuhalten. Es soll sich um einen Wagen mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben, am Steuer saß eine männliche Person. Der Fahrer oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell