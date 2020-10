Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121020-830: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Gummersbach (ots)

Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag von einer Seniorin Geld und Schmuck ergaunert.

Die im Umfeld der Neudieringhauser Straße wohnende 86-Jährige erhielt gegen 22.30 Uhr am Samstagabend (10. Oktober) den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser berichtete ihr von der Festnahme von Einbrechern, bei denen eine Liste mit Adressen gefunden worden sei - unter anderem mit der ihrigen. Weil noch ein Täter frei herumlaufe, riet der angebliche Polizist dazu, Geld und Wertsachen vorsichtshalber an die Polizei zu übergeben. Mit einem weiteren Trick erschlich er sich anschließend das Vertrauen der Seniorin: Nach dem Einspielen eines Pieptones sollte diese die Notrufnummer 110 wählen. Da die Geschädigte aber zwischenzeitlich nicht aufgelegt hatte, meldete sich nicht die richtige Polizei, sondern eine Komplizin des Mannes, die die 86-Jährige letztendlich davon überzeugte, tatsächlich mit der Polizei zu reden.

Sie legte schließlich gegen Mitternacht eine Kassette mit Geld und Schmuck vor ihrem Wohnhaus ab, die vermutlich umgehend abgeholt wurde. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich bemerkt haben. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Mit diesem Trick sind Betrüger leider immer wieder erfolgreich. Die Betrüger versuchen Ihre Opfer in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu überreden. Die richtige Polizei wird Sie niemals zu Wertsachen im Haus befragen oder diese in Obhut nehmen. Legen Sie in derartigen Fällen einfach auf und verständigen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

