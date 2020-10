Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131020-834: Zwei Einbrüche in gleiche Firma

Lindlar (ots)

Gleich zweimal sind Unbekannte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in eine Firma im Industriegebiet Klause eingebrochen. Zwischen acht Uhr am Samstag (10. Oktober) und 12.15 Uhr am Sonntag waren die Täter zunächst über ein aufgehebeltes Fenster in die Firma an der Gerberstraße eingestiegen und hatten eine Metallkassette mit Bargeld gestohlen. Bis zum Montagmorgen suchten die Täter das Gebäude ein zweites Mal heim, um sich mit einem Schweißgerät und zwei Akkuschraubern aus dem Staub zu machen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

