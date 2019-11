Polizei Gütersloh

POL-GT: Weiterer Pkw-Aufbruch in Verl - Scheibe mit Stein eingeworfen

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Heute wurde bekannt, dass es in der Montagnacht (18.11., 04:20 Uhr) einen weiteren Pkw-Aufbruch in Verl gab. Auch hier wurde die Scheibe mit einem Stein eingeschlagen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus dem Audi am Westfalenweg eine Handtasche samt Inhalt.

Wie bereits gestern berichtet, kam es in der gleichen Nacht zu zwei weiteren Pkw-Aufbrüchen in der Kleiststraße bzw. im Bussardweg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4443654).

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell