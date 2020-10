Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fußgängerin an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße/B235 ist am Dienstag, gegen 16.05 Uhr, ein 12-jähriges Mädchen aus Datteln von einem Auto angefahren worden. Die Teenagerin wollte gerade über die Fußgängerampel im Bereich Böckenheckstraße gehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Autofahrer aus Datteln, der auf der Castroper Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Das Mädchen stürzte und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte die 12-Jährige wieder nach Hause. Die Unfallstelle musste teilweise gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

