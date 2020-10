Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131020-836: 80-Jährige bestohlen

Radevormwald (ots)

Eine 80-jährige Radevormwalderin ist am vergangenen Donnerstag (8. Oktober) Opfer von Trickdieben geworden. Die Seniorin gab an, dass sie gegen 15.00 Uhr in der Sparkasse auf der Hohenfuhrstraße Geld an einem Automaten abgehoben hatte. Ihre EC-Karte steckte sie im Anschluss in ihre Jackentasche. Kurze Zeit später wurde sie auf der Kaiserstraße von einer unbekannten Frau in ein kurzes Gespräch verwickelt, wobei ihr offenbar die EC-Karte aus der Jackentasche gestohlen wurde. Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung an, dass sie die Frau bereits vor dem Besuch der Sparkasse nach einer Adresse gefragt hatte. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt mit einem männlichen Begleiter unterwegs. Vermutlich haben die beiden die Geschädigte beim Eingeben der PIN beobachtet, denn als die Geschädigte den Diebstahl ihrer EC-Karte entdeckte, hatten die Diebe bereits mit der Karte einen Geldautomaten aufgesucht und sich Geld auszahlen lassen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

