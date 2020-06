Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 23.06.2020; 10:00 Uhr - 20:30 Uhr

Am 23.06.2020, gegen 21:00 Uhr, meldete eine 51jährige Einbeckerin, bei der Polizei, eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil. Die Frau war am Vormittag zunächst in einem Lebensmittelgeschäft am Hubeweg und anschließend noch in einem Fitnessstudio am Altendorfer Tor. An beiden Örtlichkeiten parkte sie ihren schwarzen VW Fox auf dem jeweiligen Parkplatzgelände. Gegen 20:30 Uhr stellte sie dann an ihrer Wohnanschrift fest, dass ihr Pkw an der hinteren Stoßstange orangefarbene Kratzer aufweist, die am Vormittag noch nicht dort waren. Aufgrund der Spuren muss ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw der Einbeckerin beim Ein-bzw.Ausparken touchiert und dabei die Stoßstange zerkratzt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen zu dem Vorfall, sich unter Tel. 05561-94978 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell