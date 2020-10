Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Schwester-Mansueta-Straße/Navi aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben aus einem Auto ein Navi ausgebaut und gestohlen. Das Auto parkte von 18.30 Uhr am Donnerstagabend bis 9.30 Uhr am Freitag an der Schwester-Mansueta-Straße in Herbern. Wie die Diebe ins Auto gelangten, ist derzeit nicht bekannt.

An der Straße "Auf den Äckern" haben Diebe keine Beute gemacht. Auch hier ist derzeit nicht klar, wie sie zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 6.40 Uhr am Freitag das Auto geöffnet haben. Die Polizei bittet in beiden Fällen mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

