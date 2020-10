Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Die Feuerwehr hat am Freitagmorgen (2.10.20) eine 19-jährige Autofahrerin aus Ascheberg aus ihrem Wagen befreit. Gegen 7.35 Uhr befuhr sie die Steinfurter Straße in Richtung B58. Zeitgleich war eine 77-jährige Frau aus Senden in ihrem Auto auf der B58 in Richtung Drensteinfurt unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Die Aschebergerin erlitt schwere, die Frau aus Senden leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen sie ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die B 58 komplett gesperrt.

