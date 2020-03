Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter brechen Tresor in Niestetal auf: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niestetal-Sandershausen, der sich in der Nacht zum heutigen Donnerstag ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Die bislang unbekannten Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und auf der Suche nach Wertsachen mehrere Räume durchsucht. Auch einen Tresor hebelten die Täter auf. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt. Die ermittelnden Kriminalbeamten sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Einbrecher offenbar über den Garten an das Haus in der Christine-Brückner-Straße, nahe der Johanna-Waescher-Straße, angenähert. Um in das Gebäude einzudringen, hatten sie die Fensterscheibe zu Bruch gebracht. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Ermittlungen auf die Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und der Nacht, 2 Uhr, eingrenzen. Von den unbekannten Tätern, die aus dem Haus Münzen und Geld stahlen, fehlt bislang jede Spur.

Die Ermittler des K 21/22 suchen Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 entgegen.

