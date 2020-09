Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Radfahrer verursacht Unfall

Lingen (ots)

Am Samstagmittag ist es gegen 13.00 Uhr an der Frerener Straße in Höhe der Kreuzung Lengericher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, nachdem ein unbekannter Radfahrer bei Rotlicht die Ampel in Höhe einer dortigen Fahrschule überquerte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Er war mit einem grauen Herrenrad unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

