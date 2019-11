Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall am Kölner Tor - ein Fußgänger verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitagabend (22.11.2019), gegen 19:45 Uhr, will ein 25-Jähriger die Straße Kölner Tor an der Ampelanlage "Henner und Frieder" in Richtung Kölner Straße (Weihnachtsmarkt) überqueren. Obwohl "Frieder" rot leuchtet betrat der junge Mann die Fahrbahn. Dort wurde er von einem VW erfasst, am Steuer ein 22-jähriger Mann, welcher Richtung Koch`s Ecke unterwegs. Vermutlich hatte der Fußgänger den Wagen nicht wahrgenommen. Er trug zum Unfallzeitpunkt Kopfhörer und hörte Musik. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall so verletzt, dass er durch den Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden musste. Gesamtsachschaden circa 1500,- Euro.

