POL-MA: Wiesloch/Sandhausen/Mühlhausen/Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl mehrerer Geldbörsen in Supermärkten im Rhein-Neckar-Kreis

Wiesloch/Sandhausen/Mühlhausen/Walldorf (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020, entwendeten bislang unbekannte Täter in mehreren Supermärkten in Wiesloch, Sandhausen, Mühlhausen und Walldorf Geldbörsen aus Einkaufswägen. Eine Zeugin konnte eine verdächtige Person beobachten, welche sich auffällig in der Nähe älterer Personen aufhielt. Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben: weiblich, 30 - 40 Jahre alt, 170 cm groß, dunkle lange Haare, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Jacke. In wie weit die Taten zusammenhängen, ist Bestand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

