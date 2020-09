Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Sachbeschädigung in Kleintierzuchtanlage; Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen (ots)

In der Nacht zum Sonntag trieben in der Kleingartenanlage in der Neckarstraße im Ortsteil Neckarhausen Vandalen offenbar ihr Unwesen.

Es wurden Bodenlampen beschädigt oder herausgerissen, eine Gartentür sowie ein Holzzaun beschädigt und die Glasscheibe eines Gartenhauses eingeworfen.

Der Schaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch bei über 1.000.- Euro liegen.

Ob die Beschädigungen im Zusammenhang mit einer Feier in der Nachbarschaft stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell