Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Schwerverletzte nach Unfall; Unfallzeugen und Unfallverursacher gesucht; Wer sah den Autodiebstahl? Wer sah die 2 Motorradfahrer in Niedermittlau?

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Schwerverletzte nach Unfall in der Mainstraße - Offenbach

(fg) Zwei Schwerverletzte und ein Schaden von rund 44.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Montagmorgen in der Mainstraße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen war ein 41 Jahre alter Offenbacher kurz nach 2 Uhr in seinem Alfa Romeo unterwegs, verlor in Höhe der Arthur-Zitscher-Straße die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Audi A5. Nach dem Zusammenstoß prallte der Audi gegen einen geparkten Daewoo Matiz, der wiederum auf einen 3er BMW geschoben wurde. Es besteht der Verdacht, dass der Offenbacher unter Drogen- und Alkoholeinfluss fuhr. Der 41-jährige Alfa-Lenker und der 39 Jahre alte Audi-Fahrer kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Mainstraße war während der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des 1. Reviers in Offenbach.

2. Unfallzeugen und Unfallverursacher gesucht - Langen

(mm) Die Polizei in Langen bittet Zeugen, die am Samstag, kurz nach 14 Uhr, einen Unfall an der Kreuzung Wolfsgartenstraße/Zimmerstraße beobachtet haben, sich auf der Wache (Südliche Ringstraße 80) oder unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden. Ein unbekannter Autofahrer, der die Wolfsgartenstraße in Richtung Neckarstraße fuhr, hatte die Vorfahrt von einer 61-jährigen VW-Fahrerin nicht beachtet, die die Zimmerstraße von der Bahnstraße kommend in Richtung der Wolfsgartenstraße fuhr. Die Polo-Fahrerin und der ihr nachfolgende BMW-Fahrer mussten daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 32-jährige BMW-Fahrer kam dabei von der Fahrbahn ab und fuhr in ein gegenüberliegendes Gebüsch. An seinem 3er entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub und wird nun von der Polizei gesucht.

3. Wer sah den Autodiebstahl? - Hainburg/Hainstadt

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag einen in der Matern-Miltz-Straße geparkten 3er BMW. Der Eigentümer hatte die weiße Limousine vor dem Wohnhaus abgestellt und den Diebstahl gegen 1.20 Uhr festgestellt. Am Wagen waren Hamburger Kennzeichen mit der Ziffernfolge 637 angebracht. Der neuwertige BMW 320d wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zum Diebstahl oder dem Standort des Fahrzeugs nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah die 2 Motorradfahrer - Hasselroth/Niedermittlau

(as) Für ein offenbar illegales Motorradrennen am Sonntagnachmittag, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 15 Uhr wurden Anwohner auf zwei Motocross Motorräder aufmerksam, die in einer Feldgemarkung, nahe der Friedhofstraße unterwegs waren. Die herbeigerufenen Beamten nahmen die "Verfolgung" auf. Die Biker reagierten jedoch nicht auf Anhaltezeichen und versuchten sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Einer der Motorradfahrer stürzte im weiteren Verlauf und konnte vorläufig festgenommen werden. Der Andere entkam unerkannt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die beiden auffällig neongrün und schwarz/pink lackierten Motorräder in der Feldgemarkung in Niedermittlau oder den anliegenden Ortschaften beobachtet haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 10.02.2020, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell