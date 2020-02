Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brand am Gebäude

Menden (ots)

Am Montagmittag musste die Feuerwehr Menden zum Salzweg in den Ortsteil Lendringsen ausrücken, ein Carport solle hier brennen, so die erste Meldung. Da sich zu diesem Zeitpunkt die hauptamtliche Wache im Einsatz befand, wurde der Löschzug Süd (Lendringsen und Oesbern) unter anderem mittels Sirene zum Einsatz gerufen.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass es im Bereich einer Garage zu einem Feuer gekommen war. Ein Trupp unter Atemschutz brachte die Lage mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle. Nach kurzer Zeit konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

