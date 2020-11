Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht, Nicht genehmigte Änderung der Verkehrsführung führt zu Beeinträchtigungen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Unfallflucht

Am Dienstag verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr in der Neuköllner Straße in Eltingen eine Unfallflucht. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Fiat, der im Bereich des Eingangs eines Elektronikmarkts am Fahrbahnrand abgestellt war. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/605-0, zu melden.

Leonberg-Eltingen: nicht genehmigte Änderung der Verkehrsführung führt zu Beeinträchtigungen

Eine vermutlich nicht genehmigte Änderung der Verkehrsführung im Bereich der Poststraße und des Kreisverkehrs mit der Römerstraße in Eltingen führte am Mittwochmittag zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Derzeit befindet sich in der Römerstraße eine Baustelle. Gegen 12.00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Tiefbauamts Leonberg die Veränderungen zufällig fest. Der Verkehr von der Poststraße in die Römerstraße war durch Pylonen und ein Baufahrzeug umgelenkt worden. Noch während der Mitarbeiter dies dokumentierte, wurden Pylonen und Baufahrzeug durch Bauarbeiter entfernt und die ursprüngliche Situation wiederhergestellt. Für diese Änderung lagen nach derzeitiger Erkenntnisse keine Genehmigungen der Verkehrsbehörde vor. Möglicherweise kam es im Zuge der Beeinträchtigungen auch zu gefährlichen Situationen zwischen den Verkehrsteilnehmern. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Personen, die aufgrund der Veränderungen gefährdet oder gar geschädigt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell