Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Bewohnerin überraschte zwei Wohnungseinbrecher; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Gerade als sich am Samstagabend, kurz nach 23 Uhr, zwei Männer an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leberstraße zu schaffen machten, überraschte die Bewohnerin die beiden Täter, die daraufhin das Weite suchten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Gesuchten verlief ohne Ergebnis.

Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

