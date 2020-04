Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St-Leon-Rot: Einbruch in Lagerhalle; Zeugen gesucht

St-Leon-Rot (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Lagerhalle in der Straße am Friedhof im Ortsteil Rot eingebrochen. Entwendet wurden mehrere Winkelschleifer, mehrere Akkuschrauber, eine Akkustichsäge und ein Fahrrad mit Fahrradanhänger.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei weit über 1.000.- Euro liegen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 entgegen.

